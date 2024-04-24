Страница Олафа Шольца в TikTok набирает популярность в сети

Пока Европейская комиссия проводит официальное разбирательство против социальной сети TikTok, канцлер Германии Олаф Шольц завел канал в сети. Там канцлер показывает текущую деятельность кабинета министров и разные аспекты политической жизни, передает агентство Kazinform.

Аккаунт ведет правительственная пресс-служба.

На канале Шольца был выложен 13-секундный видеоролик, в конце которого можно увидеть его за рабочим столом и его архивные фотографии.

Также на канале Шольца большой популярностью пользуется видео из серии What’s in my bag («Что в моей сумке?»), где он показывает, что носит с собой в портфеле.

На канале в соцсети также можно увидеть видео Шольца с выдающимися политиками и его видео коллаборации с известными людьми.