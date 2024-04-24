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    21:41, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Страница Олафа Шольца в TikTok набирает популярность в сети

    Страница Олафа Шольца в TikTok набирает популярность в сети
    Фото: @teambundeskanzler

    Пока Европейская комиссия проводит официальное разбирательство против социальной сети TikTok, канцлер Германии Олаф Шольц завел канал в сети. Там канцлер показывает текущую деятельность кабинета министров и разные аспекты политической жизни, передает агентство Kazinform.

    Аккаунт ведет правительственная пресс-служба.

    На канале Шольца был выложен 13-секундный видеоролик, в конце которого можно увидеть его за рабочим столом и его архивные фотографии.

    Также на канале Шольца большой популярностью пользуется видео из серии What’s in my bag («Что в моей сумке?»), где он показывает, что носит с собой в портфеле.

    На канале в соцсети также можно увидеть видео Шольца с выдающимися политиками и его видео коллаборации с известными людьми.

    Теги:
    Олаф Шольц Соцсети Интернет TikTok Мировые новости Германия Социальные сети
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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