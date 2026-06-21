Страны ЦА и Евросоюз обсудили ситуацию в Афганистане

На этой неделе в Алматы состоялась встреча спецпредставителей стран Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

Участники обсудили сложную социально-экономическую ситуацию в регионе и наметили совместные шаги по предотвращению гуманитарного кризиса.

Специальный представитель Президента РК по Афганистану — Посол по особым поручениям МИД Казахстана Еркин Тукумов обозначил ключевые приоритеты Астаны, основанные на модели «прагматичного взаимодействия без признания».

Как было отмечено в ходе встреч, текущая ситуация в Афганистане остается неоднозначной. С одной стороны, страна сталкивается с беспрецедентными внутренними вызовами.

Фото: представительство ЕС в Казахстане

По данным ЮНИСЕФ, в 2026 году более 1,3 млн детей в возрасте до пяти лет требуют срочного лечения от острого недоедания. Новые власти Афганистана испытывают критическую нехватку квалифицированных специалистов в сферах медицины, образования и управления водными ресурсами.

При этом прогнозировавшегося пять лет назад «коллапса» режима не произошло: постепенно растет бюджет, открываются индустриальные парки в Кабуле, Герате и Мазари-Шарифе.

Центральная Азия сегодня обеспечивает до 20% импорта Афганистана и до 90% поставок электроэнергии. Торговый оборот региона с Кабулом вырос за последние годы с 1 до 5 млрд долларов США.

Еркин Тукумов подчеркнул, что решение Казахстана исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций не означает автоматического юридического признания режима — в этом вопросе Астана строго руководствуется решениями СБ ООН.

— Опыт последних десятилетий продемонстрировал, что любой вакуум — экономический, гуманитарный или институциональный — неизбежно заполняется деструктивными процессами. Помощь Афганистану — это не потакание, а практический инструмент региональной безопасности, — отметил дипломат.

Базой для системной работы станет открытый в 2025 году в Алматы Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.

От Евросоюза приняли участие сразу два Специальных представителя: по Центральной Азии — Эдвартс Стипрайс и по Афганистану Жилем Бертраном.

Фото: представительство ЕС в Казахстане

Казахстан предложил Европейскому союзу объединить усилия по двум ключевым направлениям:

1. Образовательные хабы и ликвидация кадрового дефицита. Казахстан уже имеет успешный опыт обучения афганских студентов (включая совместные с ЕС программы для женщин). Астана готова расширять предоставление стипендий в сфере медицины, инженерии и сельского хозяйства. В рамках региональной кооперации планируется привлекать профильные вузы: например, обучать афганских гидрологов на базе Таразского университета водного хозяйства и ирригации.

2. Масштабные проекты в здравоохранении. Казахстан предлагает ЕС выступить соинвестором медицинских программ: строительство стационарных медцентров в крупных городах Афганистана. Запуск мобильных медицинских комплексов для оказания хирургической, кардиологической и диагностической помощи жителям труднодоступных и удаленных провинций. К слову, на днях в Афганистане уже успешно стартовали «Дни казахстанской медицины» с участием ведущих врачей из РК.

Фото: представительство ЕС в Казахстане

В завершение было отмечено, что прагматичный диалог Астаны и Брюсселя с Кабулом направлен на долгосрочную стабилизацию региона. Включение Афганистана в легальные экономические процессы — единственный действенный способ остановить наркотрафик, нелегальную миграцию и трансграничный терроризм.

Напомним, Китай укрепляет позиции мирового лидера в сфере возобновляемой энергетики и одновременно расширяет сотрудничество со странами Центральной Азии. Реализуя большие проекты в области солнечной и ветровой генерации, местные компании все активнее выходят на зарубежные рынки, включая Казахстан.