Страны ШОС расширят сотрудничество по охране и использованию водных ресурсов

Водосбережение является одним из самых важных и приоритетных направлений экологического и природоохранного сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества. Об этом в эксклюзивном интервью для Kazinform рассказал Генеральный секретарь организации Чжан Мин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Государства-члены ШОС в той или иной степени сталкиваются с проблемами нехватки водных ресурсов, их неравномерного распределения и загрязнения. Водосбережение влияет на основы процветания и стабильности пространства ШОС. Государства-члены придают этому вопросу большое значение и представляют его на рассмотрение и решение на высшем уровне, - сказал Чжан Мин.

По его словам, ожидается, что в рамках заседания СГГ ШОС в Астане будет принято Заявление СГГ ШОС «Об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии». В документе отмечена необходимость уделять повышенное внимание устойчивому развитию и рациональному использованию водных ресурсов, их интегрированного управления, актуальность пропаганды эффективного и рационального водопользования, а также необходимость расширения сотрудничества и партнерства в области обеспечения доступа к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене для всех.

- Государства-члены уделяют повышенное внимание работе по распространению передовых водосберегающих и оросительных технологий на пространстве ШОС. В 2019 году по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина была создана Демонстрационная база ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям в г. Янлине (провинция Шэньси, КНР), которая за последние пять лет сыграла важную роль в распространении внедрении передовых китайских водосберегающих, ирригационных и других сельскохозяйственных технологий на пространстве ШОС, внеся весомый вклад в сохранение водных ресурсов и обеспечение продовольственной безопасности в государствах-членах, - проинфоомировал Чжан Мин.

Кроме того, как отметил Генсек организации, ШОС придает большое значение международному сотрудничеству в области охраны и использования водных ресурсов. Секретариат ШОС подписал Меморандум о взаимопонимании с ФАО, одним из ключевых элементов которого является осуществление обмена и сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами.