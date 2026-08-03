Страны ШОС намерены укреплять сотрудничество в информационной сфере

Расширение сотрудничества между СМИ и аналитическими центрами, развитие общего информационного пространства и совместная борьба с распространением недостоверной информации стали ключевыми итогами Саммита СМИ и аналитических центров в рамках ШОС , который состоялся в столице Кыргызстана, передает агентство Kazinform.

Саммит прошел в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в ШОС.

В мероприятии приняли участие около 250 представителей ведущих СМИ, известных аналитических центров, государственных органов и международных организаций из 26 стран, включая государства — члены ШОС, страны-наблюдатели и партнеров по диалогу. Организаторами выступили Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар» и китайское информационное агентство «Синьхуа».

Главной темой саммита стала «ШОС в новую эпоху: от взаимопонимания к практическому сотрудничеству». В ходе пленарных заседаний участники обсудили развитие общего информационного пространства Организации, повышение качества экспертного сопровождения ее деятельности, противодействие распространению недостоверной информации, а также укрепление гуманитарных связей между государствами-членами.

Фото: Кабар

Как отметили участники, современным СМИ необходимы оперативность, объективность и глубокая аналитика. Именно качественная журналистика помогает укреплять доверие между государствами и доносить до общества значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.

Представитель Секретариата ШОС отметил, что организация уделяет особое внимание укреплению своего присутствия в глобальном информационном пространстве, обеспечивая комплексное информационное сопровождение своей деятельности через официальный сайт и аккаунты в социальных сетях.

Саммит подтвердил востребованность постоянного диалога между представителями медиасообщества и экспертных кругов государств ШОС. Участники выразили готовность расширять практическое сотрудничество, укреплять профессиональные контакты и совместно содействовать формированию справедливого, открытого и многополярного международного информационного пространства.

Проведение мероприятия также стало одним из этапов подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет в Бишкеке 31 августа — 1 сентября 2026 года под председательством Кыргызстана.

Ранее Генсек ШОС подвел итоги участия Казахстана в организации за 25 лет.