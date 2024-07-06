Страны ОТГ соберутся на неформальном саммите в Азербайджане

6 июля по инициативе Азербайджана в городе Шуша (Карабахский район АР) пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ожидается, что в саммите примут участие президенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. В нем также будут присутствовать лидеры стран-наблюдателей и Генеральный секретарь OTГ Кубанычбек Омуралиев.

Основной повесткой заседания станет «Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата». Лидеры стран обсудят важнейшие вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры в регионе, а также меры по адаптации к изменению климата.

Программа саммита включает обмен мнениями по этим ключевым вопросам, а также обсуждение совместных проектов и инициатив, направленных на укрепление сотрудничества между тюркскими государствами. Особое внимание будет уделено вопросам экологической устойчивости и развитию транспортных коридоров, которые играют ключевую роль в экономическом росте и интеграции региона.

Главным событием мероприятия станет подписание Карабахской декларации и ряда других ключевых документов.

Организация тюркских государств была учреждена Нахчыванским соглашением 3 октября 2009 года В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Венгрия, Туркменистан, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК).

Основной целью Организации тюркских государств (ОТГ) является развитие и углубление отношений между странами-членами и наблюдателями в различных секторах, включая экономику, политику, науку, образование, транспорт, энергетику, и др.