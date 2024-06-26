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    13:44, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Страны НАТО утвердили Рютте на пост генсека альянса

    Марк Рютте
    Фото: Bart Maat / twitter.com/MinPres

    Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру проигравшего выборы премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на следующие пять лет, сообщил журналистам представитель пресс-службы альянса. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса, - отметили в пресс-службе.

    Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО после того, как все 32 члена альянса согласились с тем, что он сменит Йенса Столтенберга. Переговоры о кандидатуре М.Рютте на высший пост в НАТО были долгими. Они продолжались с ноября прошлого года. В 2017 году союзники решили продлить срок полномочий генерального секретаря Й.Столтенберга (Норвегия) до конца сентября 2020 года. В 2019 году они перенесли эту дату на сентябрь 2022 года.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Евросоюз НАТО Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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