Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО после того, как все 32 члена альянса согласились с тем, что он сменит Йенса Столтенберга. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

После одобрения со стороны Венгрии и Словакии во вторник, Румыния подтвердила поддержку М.Рютте в четверг.

Газета «Politico» пишет, что М.Рютте возьмет на себя руководство НАТО в критический момент. Он вступит в должность 2 октября текущего года, чуть более чем за месяц до выборов в США.

В июле лидеры НАТО отправятся в Вашингтон, чтобы отметить 75-летие Альянса.

Переговоры о кандидатуре М.Рютте на высший пост в НАТО были долгими. Они продолжались с ноября прошлого года.

В 2017 году союзники решили продлить срок полномочий генерального секретаря Й.Столтенберга (Норвегия) до конца сентября 2020 года. В 2019 году они перенесли эту дату на сентябрь 2022 года.