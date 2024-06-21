РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:45, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО

    Марк Рютте
    Фото: euronews.com

    Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО после того, как все 32 члена альянса согласились с тем, что он сменит Йенса Столтенберга. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    После одобрения со стороны Венгрии и Словакии во вторник, Румыния подтвердила поддержку М.Рютте в четверг.

    Газета «Politico» пишет, что М.Рютте возьмет на себя руководство НАТО в критический момент. Он вступит в должность 2 октября текущего года, чуть более чем за месяц до выборов в США.

    В июле лидеры НАТО отправятся в Вашингтон, чтобы отметить 75-летие Альянса.

    Переговоры о кандидатуре М.Рютте на высший пост в НАТО были долгими. Они продолжались с ноября прошлого года.

    В 2017 году союзники решили продлить срок полномочий генерального секретаря Й.Столтенберга (Норвегия) до конца сентября 2020 года. В 2019 году они перенесли эту дату на сентябрь 2022 года.

    - Я уверен, что альянс найдет хорошего преемника, — заявил Й.Столтенберг на прошлой неделе.

    Теги:
    НАТО Европа Мировые новости США
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!