Страны G20 поддержали сотрудничество в регулировании ИИ

- Мы, лидеры G20, <…> собрались на родине Повестки дня в области устойчивого развития, чтобы подтвердить нашу приверженность построению справедливого мира и устойчивой планеты, где никто не останется в стороне, – говорится в декларации.

В 22-страничном документе главы государств и правительств стран-участниц «двадцатки» выдвинули предложения, основанные на приоритетах бразильского председательства в G20, в числе которых социальная интеграция и борьба с голодом и бедностью, устойчивое развитие, энергетический переход и борьба с изменением климата, а также реформа институтов глобального управления.



В частности, страны высказались за укрепление сотрудничества в вопросах регулирования искусственного интеллекта (ИИ) с учетом мнения развивающихся государств. Они договорились ответственно внедрять ИИ в различных сферах, включая здравоохранение и образование.

Участники саммита также заявили о намерении работать с цифровыми платформами для борьбы с дезинформацией, подчеркнув необходимость обеспечения их прозрачности.

Что касается реформирования институтов глобального управления, лидеры государств призвали к проведению реформы Совета Безопасности ООН путем увеличения представительства в организации стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее мы сообщали об основных вопросах саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.