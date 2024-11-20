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    23:25, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Страны G20 поддержали сотрудничество в регулировании ИИ

    Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) приняли декларацию по итогам саммита группы, который проходил 18-19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро, передает агентство Kazinform со ссылкой на tvbrics.com.

    саммит G20 в Бразилии
    Фото: tvbrics.com

    - Мы, лидеры G20, <…> собрались на родине Повестки дня в области устойчивого развития, чтобы подтвердить нашу приверженность построению справедливого мира и устойчивой планеты, где никто не останется в стороне, – говорится в декларации. 

    В 22-страничном документе главы государств и правительств стран-участниц «двадцатки» выдвинули предложения, основанные на приоритетах бразильского председательства в G20, в числе которых социальная интеграция и борьба с голодом и бедностью, устойчивое развитие, энергетический переход и борьба с изменением климата, а также реформа институтов глобального управления.

    В частности, страны высказались за укрепление сотрудничества в вопросах регулирования искусственного интеллекта (ИИ) с учетом мнения развивающихся государств. Они договорились ответственно внедрять ИИ в различных сферах, включая здравоохранение и образование.

    Участники саммита также заявили о намерении работать с цифровыми платформами для борьбы с дезинформацией, подчеркнув необходимость обеспечения их прозрачности.

    Что касается реформирования институтов глобального управления, лидеры государств призвали к проведению реформы Совета Безопасности ООН путем увеличения представительства в организации стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Ранее мы сообщали об основных вопросах саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.

    Теги:
    Климат Борьба с бедностью Мировые новости Международные отношения ИИ Бразилия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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