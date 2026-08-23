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    Страны ЕС предложили ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Германия, Италия, Австрия, Польша, Португалия и Испания предложили Евросоюзу ввести разовый налог на сверхприбыль нефтяных компаний. Министры считают, что энергетические корпорации получают дополнительные доходы из-за резкого роста стоимости нефти и нефтепродуктов, передает Kazinform со ссылкой на Le Figaro.

    Страны ЕС предложили ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний
    Фото: БТА

    Совместное письмо подписали министры финансов пяти стран и министр экономики Испании. Документ направили министру финансов Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

    Авторы обращения предлагают включить вопрос о новом сборе в повестку следующей встречи министров финансов ЕС. Она пройдет в Дублине в следующем месяце.

    По мнению европейских политиков, прибыль и рентабельность нефтяных компаний растут быстрее цен на сырую нефть. Это позволяет энергетическому сектору получать значительные дополнительные доходы в период повышения стоимости жизни.

    Резкий рост прибыли энергетических компаний произошел после начала конфликта между США и Израилем в феврале. Сокращение судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, усилило давление на энергетический рынок.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал крупнейшие нефтяные компании страны ExxonMobil и Chevron за значительный рост прибыли, призвав их снизить цены для потребителей и вернуть часть доходов американцам.

    Евросоюз Нефть Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор