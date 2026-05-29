Страны ЕАЭС подписали новые соглашения с Тунисом и Сербией

— Завершилось первое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств рассмотрели ряд значимых вопросов интеграционной повестки. Это, прежде всего, международное сотрудничество, торговля, цифровая трансформация и применение технологий искусственного интеллекта. Среди других тем — таможенное регулирование, развитие АПК, формирование общего рынка электроэнергии, либерализация услуг, распределение сумм ввозных таможенных пошлин, — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он таже сообщил, что было подписано два важных международных документа.

— Первый — мы начинаем переговоры о свободной торговле с Тунисом. ЕАЭС планомерно расширяет сеть преференциальных соглашений. Тунис является для государств евразийской «пятерки» стратегической точкой выхода на быстрорастущий рынок Африки. Второй — принято решение актуализировать отдельные договоренности, достигнутые в 2019 году с Сербией. Речь идет об упрощении требований к товаросопроводительным документам в действующем соглашении о свободной торговле. Данная мера поможет качественно упростить таможенное оформление товаров, перемещаемых между ЕАЭС и Сербией.

Таким образом, расширяются возможности сотрудничества государств Союза с третьими странами. Эта работа ведется на системной и постоянной основе, — сказал он.