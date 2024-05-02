Страны «Большой семерки» договорились об отказе от угольных электростанций до 2035 года

В итальянском городе Турине состоялась встреча министров энергетики, климата и окружающей среды стран «Большой семерки», сообщает собственный корреспондент Kazinform.

На долю стран G7 приходится 30% мирового ВВП и 21% выбросов углекислого газа CO2, и в их число входят три ядерные державы мира.

В результате встречи в Италии, которая председательствует в «Большой семерке», министры G7 договорились о поэтапном отказе от использования угля в первой половине 2030-х годов.

— Это означает, что все страны G7 находятся на пути к климатической нейтральности к 2050 году, — заявил министр экономики и борьбы с изменением климата Германии Роберт Хабек.

Тем не менее, соглашение оставляет странам возможность использовать это ископаемое топливо после 2035 года, если «их выбросы углекислого газа улавливаются до попадания в атмосферу».

В соглашении также содержится оговорка о том, что «отдельные государства могут выбрать график, соответствующий сохранению предела повышения температуры на 1,5°C в пределах досягаемости, что соответствует траектории стран с нулевым уровнем выбросов».

Это оговорка позволяет странам продолжать использовать уголь после 2035 года, пока их общие национальные выбросы не будут способствовать глобальному потеплению более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Несколько членов «Большой семерки» уже близки к прекращению использования угля в качестве топлива. Так, уголь составляет менее 6% в электроэнергетике Великобритании, Италии, Канады и Франции.

Тем не менее, на уголь по-прежнему приходится 32% электроэнергетического баланса Японии, 27% Германии и 16% США.