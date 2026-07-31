Страны Азии и Африки решили построить нефтехранилища на случай нового кризиса на Ближнем Востоке

Правительства нескольких развивающихся стран решили ускорить пополнение стратегических запасов нефти, так как недавние перебои с поставками энергоресурсов показали риски зависимости от импорта сырья с Ближнего Востока, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сколько дней странам хватит стратегических запасов нефти

Южная Африка представила крупнейший за последние десятилетия проект по хранению стратегических запасов нефтепродуктов. В начале июля правительство одобрило проект соответствующей государственной политики.

Согласно документу, государственная Южноафриканская национальная нефтяная компания должна будет поддерживать запасы, которых хватит на 60 дней импорта нефти. В дальнейшем этот показатель планируют увеличить до 90 дней.

Индия также расширяет резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Государственная нефтегазовая корпорация ONGC планирует построить в Мангалуре новое хранилище вместимостью 1,75 млн тонн, или около 13 млн баррелей нефти. По данным властей, это позволит лучше подготовиться к возможным перебоям с импортом сырья.

При этом аналитики считают, что даже такие объемы не смогут полностью компенсировать длительное прекращение поставок нефти из стран Персидского залива.

Еще несколько стран создадут стратегические запасы нефти

Бангладеш планирует к 2027 году увеличить стратегические запасы топлива с нынешних 60 до 90 дней потребления. Для этого власти намерены построить новые хранилища, модернизировать действующие объекты и арендовать дополнительные резервуары, сообщает государственное агентство Bangladesh Sangbad Sangstha.

Пакистан объявил конкурс по выбору консультантов для создания первого в стране стратегического нефтяного резерва. Проект должен укрепить энергетическую безопасность и снизить зависимость страны от перебоев с поставками.

На Филиппинах власти разрабатывают проект национального стратегического нефтяного резерва. Он должен не только повысить энергетическую безопасность страны, но и помочь ей стать региональным центром хранения нефти.

По словам министра энергетики Шэрон Гарин, правительство обсуждает проект с инвестиционной корпорацией Maharlika, Филиппинской национальной нефтяной компанией, партнерами из Японии и стран Ближнего Востока, а также другими зарубежными компаниями. На первом этапе резерв сможет вместить около 1 млн баррелей нефти. Завершить строительство планируют в конце 2027-го или начале 2028 года. Министерство энергетики также предлагает сформировать государственный запас топлива как минимум на 60 дней с возможностью его дальнейшего увеличения.

Марокко планирует увеличить объем хранилищ для топлива. В мае министр энергетического перехода и устойчивого развития Лейла Бенали сообщила парламенту, что правительство направит на эти цели сотни миллионов долларов.

Аналогичные меры принимает Вьетнам. Премьер-министр Фам Минь Тинь поручил построить дополнительные хранилища нефти и нефтепродуктов помимо уже запланированных объектов в провинции Тханьхоа. Таким образом власти рассчитывают увеличить национальные резервы топлива.

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Ранее сообщалось, что за неделю в июле судоходство через Ормузский пролив сократилось на 95%. Цены на нефть снизились на фоне ситуации на Ближнем Востоке.