Странам Ближнего Востока необходимо использовать казахстанский опыт - иорданские эксперты о Послании Президента

АММАН. КАЗИНФОРМ – Иорданские эксперты поделились мнением о Послании Президента Касым-Жомарта Токаеву народу Казахстана. Они рассматривают обращение Главы государства в качестве знакового события в жизни страны, а также отметили его значимость через призму отношений с ближневосточным регионом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению иорданского политолога, советника по вопросам политики, безопасности и СМИ Мохаммада аль-Малькауи, весьма важное выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева станет значимой вехой в современной истории «Нового Казахстана».

«Послание предоставило во всех смыслах братской, дружественной Иордании и Казахстану возможность укрепить отношения в различных сферах, учитывая амбициозные планы по проведению экономических реформ и новому экономическому пути», - делится эксперт.

«Я считаю, что страны Ближнего Востока должны использовать казахстанский опыт в сфере политических, экономических и социальных реформ, чтобы ознакомиться с усилиями, предпринятыми Казахстаном в сфере политических и экономических реформ, такими как поправки в Конституцию, развитие политической, партийной и парламентской жизни и укрепление демократии через вовлечение казахстанских граждан, особенно молодежи, в процессы принятия решений путем их участия в выборах Президента и парламента», - отметил Мохаммад аль-Малькауи.

По его мнению, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил в своем выступлении множество направлений, которые могут быть использованы для сотрудничества с Казахстаном как арабскими странами в регионе Ближнего Востока в целом, так и Иорданией в частности. Между странами возможно сотрудничество в области инвестиций, производстве, в тяжелой промышленности, обогащении урана и автомобильных компонентах.

«Важно, чтобы инвесторы из стран Ближнего Востока, включая арабские государства и Иорданию, обратили внимание на Казахстан для инвестирования и воспользовались преимуществом освобождения иностранных и местных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей в течение первых трех лет. Это особенно важно, учитывая сегодняшнюю нестабильность в области безопасности, политики и экономики во многих странах региона Ближнего Востока, таких как Сирия, Ирак, Ливан, Йемен, Ливия и других, а также ухудшение экономической ситуации в странах, которые ранее были привлекательными для арабских инвестиций, такие как Египет и Алжир».

«Я считаю, что Иордания может сосредоточиться на сотрудничестве с Казахстаном в области добычи урана, учитывая богатый опыт Казахстана в этой области, а также, принимая во внимание тот факт, что Иордания имеет собственные запасы урана, оцениваемые примерно в 42 тысячи тонн, и способность производить около 800 тонн урана ежегодно», - сказал Мохаммад аль-Малькауи.

Своим мнением также поделился иорданский политолог, эксперт по геополитике и профессор Иорданского университета Амер ас-Сабайле.

По его оценкам, Послание Главы государства - весьма важное видение современных тенденций. Эксперт в положительном плане отметил инвестиции в образовательную и культурную сферы для детей, развитие транспортной сферы, а также амбициозные планы по развитию сельского хозяйства и связанных с ним отраслей.

«Это означает, что страна имеет прогрессивное видение, инвестируя в будущее своих граждан, объединяя страну и извлекая выгоду из сельскохозяйственного потенциала на всех уровнях, в первую очередь, в области продовольственной безопасности», - подчеркнул Амер ас-Сабайле.

Еще одним важным вопросом эксперт отметил защиту прав работников, а также инвестиции в развитие источников энергии.

«Развитие военно-технического комплекса, а также зависимость от местных отраслей свидетельствуют о том, что Послание Президента Казахстана представляет собой комплексное видение - от образования и культуры, сельского хозяйства и транспорта до энергетики и безопасности, что также говорит о настоящем желании провести быстрые положительные изменения», - отметил эксперт.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.