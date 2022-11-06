Страна бесконечных дорог, покрытая облаками - туристы из Нидерландов о природе Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Голландская супружеская пара Одри и Елой путешествует по миру на велосипеде. Они недавно прибыли в Алматы и поделились своими впечатлениями о Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодая пара начала велопутешествие 22 апреля из небольшого городка Маастрихт. Они проделали путь в 7600 км и побывали уже в 14 странах, в том числе в Греции, Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Кыргызстане. Сейчас они приехали в Казахстан и будут находиться здесь до конца ноября.

«Мы вначале хотели путешествовать на машине, но подумали, что это будет не так интересно. На велосипеде ты можешь увидеть больше красоты. Мы хотим познакомиться с новыми людьми, с новой культурой, изучить новые страны. Это наша главная цель. Мы уже проделали большой путь, встречались с разными интересными людьми. Народ в Центральной Азии очень гостеприимный», - рассказывает Елой.

Он работает IT-консультантом, а его жена - врачом. Такое нелегкое путешествие супруги планировали давно, для этого они целенаправленно копили деньги.

«В пути мы сталкивались с разными трудностями. Ночевали на открытой местности в палатках, выбирали для этого соответствующие и безопасные места. Бывают такое, что ночью ты слышишь какие-то странные звуки, будто ходят дикие животные, но ты к этому привыкаешь», - вспоминает мужчина.

Одри и Елой о своих приключениях рассказывают в Instagram. Они уже разместили видео из Казахстана.

«Страна бесконечных дорог, покрытая облаками… Мы не думали приехать в Казахстан, но это было прекрасным сюрпризом. Границы Китая были закрыты. Мы удивляемся красотой Казахстана», - подписали путешественники ролик.

Елой признается, что до этого они мало знали о Казахстане.

«Мы представляли бескрайнюю степь, знали, что здесь выращивают яблоки. Но здесь оказывается очень красиво. Здесь очень добрые и гостеприимные люди. Когда мы ехали сюда, погода испортилась, начался дождь. Мы не знали куда ехать, но хорошо, что мы встретили одного человека, который пригласил к себе домой. Он накормил нас, мы переночевали у них. Теперь мы хотим побывать в окрестностях Алматы. Природа нам очень нравится», - добавил он.

Пара планирует дальше путешествовать по странам и побывать в Таиланде.

«У нас нет конечной цели, хотим объехать как можно больше стран за один год. Поэтому не знаем, сколько километров нам еще предстоит проделать», - заявил Елой.

Недавно также сообщалось о велопутешественнике из Казахстана, который преодолел 4600 километров из Костаная до Анкары.

Фото: instagram.com/audreyeloy_thisishowweroll