Страховка помогает павлодарскому хозяйству спасти поголовье

УСПЕНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Хозяйство, расположенное в Успенском районе Павлодарской области, занимается животноводством. Вот уже несколько лет выращивает кормовые культуры. Этой весной засеяли поля ячменем, но лето выдалось жарким, практически все погорело. К счастью, фермер застраховал свои посевы - и не прогадал, передает МИА «Казинформ».

Зародилось ТОО «Успенская МТС» в нулевые: все начиналось с малого. Развивали животноводство, позже сами стали выращивать корма. Сегодня здесь порядка тысячи голов: крупный и мелкий рогатый скот, лошади.

Вот уже полтора года хозяйством управляет Нариман Наукенов. Начинал водителем, поработал на разных должностях, знает систему изнутри. Признается: крестьянское хозяйство находится в зоне рискованного земледелия. В период посевной работники понимают, что урожай может и не взойти, а поливочные установки пока себе позволить не могут.

«В этом году мы посеяли 365 гектаров ячменя, его же и страховали. Год выдался неурожайный, засушливый - 53 дня не было ни дождинки. Корма нам нужны для животных, без них никак», - рассказал управляющий ТОО «Успенская МТС» Нариман Наукенов.

Весь урожай должен был пойти на корм для большого поголовья. Жаркая погода, которая держалась практически все лето, внесла свои коррективы. Нариман Наукенов говорит, из всего объема собрать можно лишь 5 процентов. Но гонять комбайн по полю в надежде найти хоть что-то просто нерентабельно.

Благо, в этом году хозяйство застраховало свои посевы на электронной площадке www.qoldau.kz. Условия, признаются, отличные. Мониторинг влаги ведется со спутников. Когда в крестьянском хозяйстве поняли, что урожай выгорел, звонить никуда не пришлось. Оператор – Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства – сам сообщил о наступлении страхового случая.

Заплатив за договор страхования чуть больше 220 тысяч тенге, хозяйство получило выплату в размере 4,4 миллиона тенге. Эта сумма не покроет всех расходов, затраченных на посевную, но, тем не менее, буквально спасет бизнес.

«Корма теперь будем закупать, вот и пригодятся деньги, полученные по договору страхования. Без них хозяйство понесет существенный экономический ущерб. В среднем у нас около тысячи голов - 563 головы КРС, 342 лошади и 200 баранов. Если не будет кормовой базы, мы будем вынуждены сдавать животных на мясо», - говорит Нариман Наукенов.

В Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства тем временем рассказали, что страхование посевов - дело добровольное, но при этом достаточно выгодное. Договоры заключаются на электронной платформе www.qoldau.kz. Причем сельхозтоваропроизводители оплачивают лишь 50 процентов от стоимости страховки, остальное выделяет государство в виде субсидий. Сделали это специально, чтобы привлечь как самих растениеводов, так и инвесторов в отрасль.

«В июне этого года 60 хозяйств застраховали свои поля от недостатка влаги, сумма страховой премии составила 199 миллионов тенге, половина из которых была оплачена с помощью государственных субсидий. В результате 47 хозяйств получили страховые выплаты на сумму 491 миллиона тенге», - рассказала директор департамента страхования АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Асель Рамазанова.

Система определяет уровень влаги в почве с помощью спутников. Мониторинг полей проводится автоматически, и как в случае с «Успенской МТС» в личный кабинет на сайте отправляется уведомление о наступлении страхового случая. Там же подается заявка от фермера, после чего назначается выплата.

В Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства отметили, что перечень страховых продуктов будет расширяться. В ближайшее время планируется утвердить страхование в животноводстве: фермеры получат возможность застраховать скот от болезней, краж, несчастных случаев. По всем вопросам, касающимся страхования, можно обращаться в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства по номеру: 8 701 543 3744 или на телефон прямой линии 8 800 080 3505.

Автор: Артем Клеван

Фото предоставлено Нариманом Наукеновым

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