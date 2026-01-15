Страховка по «полису на любовь» выплачена супружеской паре в Китае

Бенефициар полиса, жительница КНР по фамилии У, приобрела данный продукт в 2016 году в качестве подарка партнеру. Стоимость страховки на момент покупки составила всего 199 юаней (около 28 долларов).

Согласно условиям договора, право на выплату возникало при условии вступления сторон в официальный брак с указанным в полисе партнером в интервале от трех до десяти лет с момента активации страховки.

После регистрации брака в октябре 2025 года супруги подтвердили соблюдение всех условий договора. По правилам полиса, они могли выбрать между 10 000 розами или денежной выплатой в размере 10 000 юаней. Пара предпочла финансовую компенсацию, которая в 50 раз превысила их первоначальный взнос.

Реализация программ категории «страхование любви» была фактически прекращена в КНР еще в 2017 году. Тогда китайский финансовый регулятор обязал участников рынка вывести из обращения подобные продукты. Однако обязательства по ранее выпущенным полисам сохраняют силу.

