Страховка без офиса и бумаг: как изменится страхование в Казахстане

На сегодня на страховом рынке Казахстана сформирована полноценная цифровая инфраструктура, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Создана Единая страховая база данных (ЕСБД) — централизованный источник достоверной страховой статистики. По обязательным классам страхования оцифрован полный цикл обслуживания — от заключения договора до получения страховой выплаты.

С 2024 года действует цифровой сервис «Европротокол», позволяющий по незначительным ДТП обратиться за страховой выплатой в упрощенном порядке без вызова дорожной полиции и обращения в суд. Это позволило сократить сроки урегулирования и снизить административные издержки потребителей. Между тем в сфере добровольного страхования онлайн-продажи и цифровое урегулирование пока применяются не так широко.

Следующим этапом цифровизации станет создание единого цифрового пути клиента — от покупки страховки до получения выплаты. Данные инициативы содержатся в проекте «Программы развития страхового рынка до 2030 года». Документ разработан по поручению Главы государства Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с участниками рынка и экспертным сообществом.

Будут установлены единые требования к электронным документам. Электронный договор станет основным форматом для массовых видов страхования. Для потребителя это означает, что многие вопросы со страховкой можно будет решать онлайн, не посещая офис страховой организации и не собирая большое количество бумажных документов. Купить полис, сообщить о страховом случае, передать необходимые документы и получить выплату будет проще и быстрее.

Одновременно будет развиваться ЕСБД — уже не только как база данных, но и как единая инфраструктура для безопасного обмена страховой информацией. ЕСБД будет присваивать уникальные номера по всем договорам обязательного страхования. Это обеспечит прозрачность урегулирования страховых случаев. Использование общих стандартов и API позволит повысить качество данных и упростить взаимодействие между участниками рынка. На этой основе планируется внедрять инструменты автоматического выявления подозрительных страховых случаев и нетипичного поведения.

В дальнейшем планируется создать открытую цифровую страховую экосистему, в которой с согласия клиента смогут взаимодействовать страховые организации, банки, посредники и цифровые платформы. Появятся единые правила для страховых маркетплейсов и цифровых платформ, с помощью которых потребитель сможет сравнить условия и стоимость страхования и выбрать наиболее отвечающий его запросам вариант страхового решения.

Цифровая трансформация должна облегчить доступ к приобретению страховых продуктов. Потребители смогут получать страховые услуги в одном понятном цифровом процессе — от выбора и покупки полиса до урегулирования страхового случая и получения выплаты. Это позволит сократить сроки и расходы, сделать процесс более прозрачным и создать условия для появления новых цифровых страховых продуктов.

Ранее в Алматы состоялся круглый стол, посвященный обсуждению основных положений и ключевых направлений Программы развития страхового рынка до 2030 года.