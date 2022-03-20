Страхование плодовых насаждений планируется ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК совместно с Ассоциацией агрострахования работает над введением страхования плодовых насаждений, которое планируется запустить в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министерство сельского хозяйства на системной основе отслеживает климатическую обстановку и предпринимает все необходимые меры для нивелирования возникающих рисков. Принимая во внимание суровые и непредсказуемые климатические условия Казахстана. Одним из действенных инструментов защиты интересов сельхозтоваропроизводителей от опасных для производства событий является страхование.

«Система добровольного страхования в АПК в республике вступила в действие с 2020 года. Оператором является АО «Аграрная кредитная корпорация.

На сегодняшний день в сфере растениеводства введены страховые продукты по зерновым (пшеница, овёс, ячмень, кукуруза), озимым и масличным культурам (подсолнечник, лён, рапс), в сфере животноводства страхованию подлежат КРС, МРС, лошади, птицы.

Касательно страхования плодовых насаждений необходимо отметить, что данный страховой продукт был разработан совместно с одной из иностранных компаний в прошлом году и проходил тестирование в Казахстане. Однако при тестировании была выявлена некоторая погрешность разработанного страхового продукта, которая не позволяла ввести его в практическую реализацию», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

В настоящее время активно ведется работа по его совершенствованию Ассоциацией агрострахования совместно с Германо-Казахстанским аграрно-политическим диалогом, перестраховочной организацией Swiss Re и компанией Agroinsurance International.

Все необходимые расчеты, которые делаются на основе многолетних данных, завершены и проходят согласование с перестраховочной организацией. После получения которого страховой продукт будет отрабатываться с местными страховыми компаниями.

«Страхование плодовых насаждений планируется ввести по двум направлениям: страхование урожая от явлений природного характера и болезней, а также страхование самих многолетних насаждений, как имущества.

Министерство сельского хозяйства РК совместно с Ассоциацией агрострахования работает в данном направлении и введение страхования плодовых насаждений ожидается в текущем году», - резюмировали в ведомстве.