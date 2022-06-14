14 Июня 2022 15:45

Страхование от несчастных случаев на производстве усовершенствуют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по совершенствованию механизма предупреждения производственного травматизма поделился заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время проводится научно-исследовательская работа на тему «Экономические проблемы безопасного труда и институциональные преобразования механизма страхования в Республике Казахстан». По ее результатам в 2023 году в соответствии с пунктом 12-1 плана действий по обеспечению безопасного труда в Республике Казахстан до 2025 года будет разработана концепция проекта Закона по совершенствованию механизмов предупреждения производственного травматизма и совершенствованию механизма обязательного страхования от несчастных случаев на производстве», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в целях социальной защиты лиц, ставших инвалидами вследствие несчастного случая на производстве, предусмотрены социальные выплаты из трех источников – государственные социальные пособия по инвалидности из республиканского бюджета, социальная выплата на случай утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования, выплаты по возмещению вреда, которые осуществляет страховая компания, если пострадавший застрахован в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

В случае, если пострадавший не застрахован, отметил зампремьера, то выплаты по возмещению вреда осуществляет работодатель.