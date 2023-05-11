Страдаем онкологией и аллергией - на карьеры близ домов вновь пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы, проживающие в микрорайоне Акжар, пожаловались на работу карьера близ жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц Наурызбайского района на встрече с акимом города заявила, что вдоль микрорайона Акжар расположены три карьера. По ее словам, из-за них ухудшается здоровье горожан.

«Лицензия у них в прошлом году закончилась, также был арест на три месяца. Но карьеры все равно работали. Мы вызвали полицию, но они продолжают работать. Наши дети из-за этого страдают аллергией, онкологией», - говорит женщина.

По словам акима Ерболата Досаева, карьеры расположены на территории Алматинской области.

«Мы в прошлом году с акимом региона разговаривали. Он говорил, что после завершения работ, они должны привести соответсвующие работы, связанные с карьерами. Вопрос еще раз подниму. Но, к сожалению, юрисдикция не относится к городу Алматы. Но мы еще раз обратимся», - ответил аким.

Аким Наурызбайского района Санжар Тогай добавил, что этот вопрос неоднократно обсуждался с акиматом Алматинской области.

«Алматинская область приостановила контракт с карьером. В 2021 году руководство карьеры судом восстановило свои сроки и начало дальше продолжать работу», - сказал он.

Ерболат Досаев заметил, что карьеры работают не первый год.

«Мы с акиммом области поработаем. Если решение суда раньше было, то, наверное, подадим апелляцию, чтобы остановили работу карьера. Я официально обращусь акиму Алматинской области», - добавил Досаев.

Он поручил Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля провести соотвествующие экспертизы.

В прошлом году сообщалось о закрытии незаконного карьера в Алматы после реакции акима на просьбу жителей.