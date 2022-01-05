+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи - комендатура Алматы

5 Января 2022 16:30
Поделиться:
Сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи - комендатура Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

Новости по теме
Чрезвычайное положение объявлено в Нур-Султане
Есть силы вне страны, которые заинтересованы в слабом Казахстане - азербайджанский политолог Попавших в снежный перемет пассажиров микроавтобуса спасли в ВКО Улыкбек Есдаулет призвал казахстанцев не поддаваться провокациям

По данным управления общественного здоровья Алматы, агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений.

«В результате противоправных действий пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе 2 водителя и 3 медработника. Пострадавших доставили в стационары города. Вместе с тем, уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма. В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7», - сообщили в инфоцентре комендатуры.

Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой помощи и препятствуют госпитализации детей в больницы.

«Данные действия мешают оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам и ставят под угрозу здоровье и жизни горожан», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.

Отметим, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #Здравоохранение   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Чрезвычайное положение объявлено в Нур-Султане
Есть силы вне страны, которые заинтересованы в слабом Казахстане - азербайджанский политолог
Попавших в снежный перемет пассажиров микроавтобуса спасли в ВКО
Улыкбек Есдаулет призвал казахстанцев не поддаваться провокациям
Популярное
1 Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
2 Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
3 Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
4 Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
5 Мажилисмены высказались о ситуации в Мангистауской области
6 Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Читайте также
14-летняя девочка спасла младшую сестру при пожаре в СКО
Фейк: аэропорт Алматы не принимает самолеты
Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
Мажилисмены высказались о ситуации в Мангистауской области
Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив