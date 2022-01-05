Сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи - комендатура Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

По данным управления общественного здоровья Алматы, агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений.

«В результате противоправных действий пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе 2 водителя и 3 медработника. Пострадавших доставили в стационары города. Вместе с тем, уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма. В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7», - сообщили в инфоцентре комендатуры.

Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой помощи и препятствуют госпитализации детей в больницы.

«Данные действия мешают оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам и ставят под угрозу здоровье и жизни горожан», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.

Отметим, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.