Стопроцентный переход на обновленное содержание – к чему пришли школы за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК рассказали о достижениях системы образования за годы независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике функционируют 7 440 ед. общеобразовательных школ, где обучаются 3,4 млн. учащихся. Построено более 1 800 школ, позволивших ликвидировать 4-сменное обучение, сократить 3-сменное обучение, дефицит ученических мест и количество аварийных школ. Проведена масштабная работа по подключению школ к сети Интернет. Охват широкополосным Интернетом со скоростью 4 мбит/сек и более достиг 96,8%школ», - сообщили в ведомстве.

С обретением независимости вариативность содержания образования стала обеспечиваться организациями нового типа. Сеть организаций среднего образования пополнилась частными школами, лицеями, гимназиями, специализированными школами для одаренных детей. Все классы 100% перешли на обновленное содержание.

Кроме того, создано 20 Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ) с обновленным содержанием образования, опыт которых поэтапно распространяется на всю систему образования. Еще одним из достижений независимого Казахстана является создание Национальной системы оценки качества образования. Используются внутренние (ЕНТ, ВОУД, лицензирование) и международные инструменты оценки качества образования.

Казахстанские школьники участвуют в международных сопоставительных исследованиях PISA, TIMSS, PIRLS, позволившие получить независимую международную оценку образовательных достижений казахстанских учащихся.

«С 2017 года начато обучение предметам естественно-научного цикла (информатика, физика, химия и биология) на английском языке по желанию учащихся и при готовности педагогов. Обучение на английском языке предметам естественно-научного цикла (ЕНЦ) ведется в 525 школах с полным погружением и в 3 814 школах - с элементами преподавания. Ежегодно растет количество обучающихся по предметам ЕНЦ на английском языке. (2017 г. – 95 тысяч, 2018 г. – 120 тысяч, 2019 г. – 180 тысяч, 2020 г. - 265 тысяч)», - отмечают в МОН.

С 2018 года выпускникам школ предоставлена возможность сдавать тестирование на английском языке. С сентября 2019 года в рамках программы «Рухани жаңғыру» в школах внедрена хрестоматия по краеведению как дополнительное пособие по предметам «История Казахстана», «География», «Казахская литература», «Музыка» в 5-7 классах (20 часов).

Начиная с 2002 года, в отечественной системе специального образования впервые открыты новые виды специальных организаций образования – реабилитационные центры (РЦ) и кабинеты психолого-педагогической коррекции ( КППК). На сегодня функционируют 15 РЦ и 198 КППК.

За 30 лет в институтах повышения квалификации курсовой подготовкой, конференциями, семинарами, вебинарами и другими формами профессионального развития охвачено более двух миллионов казахстанских педагогов. Увеличивается количество педагогов-магистров, работающих в организациях среднего образования. В общеобразовательных школах работает 9 751 педагог-магистр.

Ежегодно в среднем свыше 10 тысяч молодых специалистов приходят работать в школы республики. В 2020 году работы в организации образования прибыло 10900 молодых специалистов, в том числе 5411- в сельские школы. Для улучшения качественного состава педагогического корпуса с 2018 года внедрена новая система аттестации педагогов.

Педагоги, успешно прошедшие национальное квалификационное тестирование, получают доплату от 30 до 50%в зависимости от квалификации. На сегодня 158 405 или 50,4% педагогов прошли НКТ.

«По поручению Елбасы приняты законы «О статусе педагога» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя. Для повышения престижа профессии педагогов сокращена нагрузка с 18 до 16 часов, с 10 до 2 документов уменьшена отчетность учителя.

В 2020 году рост зарплаты педагога составил свыше 45% с учетом увеличения доплат и надбавок, а с января т.г. увеличена еще на 25%. Педагоги физкультуры получают доплату за ведение кружков и спортивных секций. Увеличен трудовой отпуск с 42 до 56 дней. По итогам нацквалтеста предусмотрено увеличение зарплаты руководителей школ и их заместителей. Они получают доплату от 30% до 100% от должностного оклада. Установлен запрет на привлечение педагогов к несвойственным функциям», - заключили в МОН.