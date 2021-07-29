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«Stop Covid»: 70 столичных студентов получили вакцину

29 Июля 2021 12:19
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«Stop Covid»: 70 столичных студентов получили вакцину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном торгово-развлекательном центре «Абу-Даби Плаза» в рамках акции «Stop Covid» вакцинацию прошли студенты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Самый эффективный способ победить пандемию COVID-19, которая охватила весь мир, — это сформировать коллективный иммунитет посредством вакцинации. Для этого необходимо, чтобы вакцину получили свыше 60% населения.

«Сегодня проходит акция «Stop Covid». Страна должна иметь хороший иммунитет, чтобы противостоять коронавирусной инфекции. Единственный способ его формирования - вакцина. В этой связи нас поддержали 15 вузов. Как мы все знаем, в сентябре обучение начнется в оффлайн формате. А в соответствии с требованиями вузов для обучения в оффлайн формате студенты должны получить вакцину. Получать или не получать вакцину - это решение каждого человека. Никого к этому не обязывают. Поэтому для желающих получить вакцину в ряде торгово-развлекательных центров города, поликлиниках и т.д. в отдельных местах вакцинация проводится на бесплатной основе», - сказал руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Акулан Тастемир.

В столице акция продлится до конца недели. Всего в Нур-Султане насчитывается около 51 тысячи студентов. В рамках сегодняшней акции около 70 студентов из разных вузов получили вакцину «Спутник-V».
«Я студент Казахского университета технологии и бизнеса. Сегодня приехал в торгово-развлекательный центр «Абу-Даби Плаза». Это мое собственное решение. Призываю всех студентов страны пройти вакцинацию. Потому что нам нужно вернуться к нормальной жизни до карантина. Уверен, что настанет время, когда такие места, как кинозалы, развлекательные центры и театры начнут работать в привычном формате без масок», - сказал студент 3 курса университета КазУТБ Данияр Бекетов.

Отметим, что в ближайшее время акция «Stop Covid» будет направлена в качестве эстафеты студентам из других городов.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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