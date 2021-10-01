Столярный цех горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар в столярном цехе ликвидирован пожарными Алматы за 16 минут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 октября в 14:50 силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу в Ауэзовский район, пр.Райымбека 348/3.

«По прибытии через 6 минут открытым пламенем горела кровля одноэтажного столярного цеха, в покрасочном отделе. Создалась угроза перехода огня на кровлю примыкающего здания. На тушение пожара мобилизовано 11 единиц техники, более 30 человек личного состава. Принятыми мерами пожар ликвидирован через 16 минут, угроза распространения снята», - сообщили в ДЧС Алматы.

Пожарные отстояли от огня значительную часть помещений с товарно-материальными ценностями.











