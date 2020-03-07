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Столярный цех горел в Алматы: был обнаружен труп молодой женщины
7 Марта 2020 17:05
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сегодня утром произошло возгорание одноэтажного столярного цеха на территории частного жилого дома в микрорайоне Байбесик в Алатауском районе. На месте был обнаружен труп, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате тушения огня был обнаружен труп молодой женщины.
С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза.
Вместе с тем, в управлении полиции Алатауского района начато досудебное расследование, в ходе которого будут установлены причины и другие обстоятельства возгорания. Ход следствия находится на контроле руководства полиции Алматы.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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