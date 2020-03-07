Столярный цех горел в Алматы: был обнаружен труп молодой женщины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сегодня утром произошло возгорание одноэтажного столярного цеха на территории частного жилого дома в микрорайоне Байбесик в Алатауском районе. На месте был обнаружен труп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате тушения огня был обнаружен труп молодой женщины.

С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вместе с тем, в управлении полиции Алатауского района начато досудебное расследование, в ходе которого будут установлены причины и другие обстоятельства возгорания. Ход следствия находится на контроле руководства полиции Алматы.