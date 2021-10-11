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    15:43, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Столпотворением в автобусах возмущены алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео со столпотворением людей в утренний час пик прокомментировали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео, где большое количество людей стоят на одном из остановок города в утреннее время, появилось в сети: «Автобусов нет что ли вообще?», - говорит голос за кадром.

    В комментариях пользователи сети также заявили, что в городе столпотворение наблюдается часто.

    В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что на видео в социальных сетях запечатлена остановка «7 городская больница» (проспект Райымбека - улица Ашимова), где проходят 18 маршрутов: №11, 14, 15, 16, 23, 26, 27, 31, 47, 67, 78, 95, 102, 112, 115, 118, 128, 202 с ежедневным выходом 263 единиц.


    «Сбой графика движения маршрутов в пиковое время происходит по причине заторов на дорогах из-за проведения дорожных работ, увеличивается время прохождения маршрута. Центральная диспетчерская служба отслеживает передвижения каждого маршрута, при отклонениях сообщают перевозчику для принятия мер», - ответили в УГМ.

    Отмечается, что в городе имеется около 2 тысяч автобусов. На сегодня среди автопарков нехватки топлива нет.


    Теги:
    Транспорт Видео Общество Алматы
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