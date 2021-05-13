Столпотворение в столичном аэропорту прокомментировали в НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева прокомментировала вопрос журналиста о том, как в аэропортах и вокзалах стараются избежать массового скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку у нас было поручение МВК помочь с выстраиванием процессов, мы действительно старались, чтобы не возникла толпа. Хотели бы также прокомментировать фотографию, которая все время ходила по сетям, где было столпотворение на входе. Действительно это произошло из-за того, что в плохую погоду не были допущены в здание аэропорта провожающие и встречающие граждане. Сейчас вопрос решился. Постановлением Главного санитарного врача на транспорте разрешен допуск в здание аэропорта и вокзала», - прокомментировала Юлия Якупбаева.

По ее словам, по приложению Ashyq для встречающих и провожающих на сегодня нет никого столпотворения.

«Вместе с этим, с точки зрения безопасности очень большое подспорье, потому что за эти дни выявлено 8 субъектов с красным статусом, 9 – с желтым. То есть, получилось 15 инфицированных граждан, которые ряд из них уже прилетел из другого аэропорта, где не было проверки и собирались лететь дальше. Что касается прохождения, представитель аэропорта, думаю, прокомментирует. В принципе не возникает на сегодня никаких сложностей. Мы постоянно на связи», - заверила заместитель председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

Ранее сообщалось , каким цветом будет отображаться статус вакцинированных граждан в проекте Ashyq.



