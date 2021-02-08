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    19:27, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Столпотворение в Нур-Султане: организаторы доставлены в полицию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организаторы розыгрыша автомобиля от цветочного магазина в Нур-Султане, из-за которого образовалось столпотворение, доставлены в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мероприятие прибывшими сотрудниками полиции по требованию прекращено и обстановка стабилизирована, собравшиеся разошлись. Лица, организовавшие мероприятие, доставлены в УП района Есиль, для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Напомним, один из пользователей, засняв видео отметил, что давка образовалась возле цветочного магазина на проспекте Мангилик ел. Также на кадрах было видно, как жители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.

    Комитет санитарно-эпидемиологического контроля ранее отреагировал на данный инцидент.



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