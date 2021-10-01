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    12:07, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Столпотворение из-за усиления досмотра возникло в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы с 1 октября появилась дополнительная линия досмотра у входа в терминал. Пассажиры начали жаловаться на скопление людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе аэропорта пояснили, что решение об усилении досмотра приняла авиационная администрация страны в связи с оперативно-профилактическими мероприятиями.

    «Мы оперативно подготовились, ночью установили три «рапискана» (рентгенотелевизионная система - прим. ред.) на входах. Сейчас выставляем второй на первом этаже. На них работают сотрудники досмотра в количестве, предусмотренном правилами. Мы ранее оперативно информировали об этом и попросили пассажиров приехать пораньше в аэропорт в связи с дополнительным досмотром», - ответили в пресс-службе аэропорта.

    В администрации просят пассажиров приезжать заранее, чтобы избежать очередей и не опоздать на рейс.

    Ранее сообщалось, что с 1 октября в аэропорту Алматы усилят досмотр. Дополнительные линии досмотра размещены временно, до 14 октября.

    Теги:
    Аэропорт Общество Безопасность Алматы
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