Столпотворение из-за усиления досмотра возникло в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы с 1 октября появилась дополнительная линия досмотра у входа в терминал. Пассажиры начали жаловаться на скопление людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе аэропорта пояснили, что решение об усилении досмотра приняла авиационная администрация страны в связи с оперативно-профилактическими мероприятиями.

«Мы оперативно подготовились, ночью установили три «рапискана» (рентгенотелевизионная система - прим. ред.) на входах. Сейчас выставляем второй на первом этаже. На них работают сотрудники досмотра в количестве, предусмотренном правилами. Мы ранее оперативно информировали об этом и попросили пассажиров приехать пораньше в аэропорт в связи с дополнительным досмотром», - ответили в пресс-службе аэропорта.

В администрации просят пассажиров приезжать заранее, чтобы избежать очередей и не опоздать на рейс.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в аэропорту Алматы усилят досмотр. Дополнительные линии досмотра размещены временно, до 14 октября.