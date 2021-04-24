Столкновения в Восточном Иерусалиме привели к десяткам раненых

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – В ходе прошедших столкновений в Восточном Иерусалиме между ультраправыми еврейскими активистами, палестинцами и израильской полицией десятки человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Противостояние между сторонами обострилось в четверг вечером после того, как группа, состоящая из представителей ультраправой еврейской группировки «Лехава» направилась к Дамасским воротам - району Старого города в Иерусалиме, где собирается большое количество палестинцев.

В ходе массового столкновения обе стороны забрасывали друг друга камнями и бутылками. Для разгона противоборствующих сторон прибывшие силы полиции использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Организация «Красного Полумесяца» Палестины сообщила о ста палестинцах, получивших ранения, в то время как полиция сообщила о 20 пострадавших офицеров. В результате стычек было арестовано более 50 человек.

Как отмечается, поводом к столкновениям стали потоки видеороликов в TikTok, на которых палестинцы нападают на членов ультраортодоксального еврейского сообщества, что вызвало острую реакцию последних и стало поводом для марша к воротам Дамаска в целях демонстрации «национальной чести». В ответных роликах видно, как еврейская молодежь, скандировавшая антиарабские лозунги, нападает на арабов.

Напряженность в Восточном Иерусалиме обострилась после начавшегося 13 апреля священного для мусульман месяца Рамадан. С этого дня палестинцы практически каждый день вступают в столкновения с полицией, обвиняя их в возведении заграждений и баррикад в районе Старого города, где мусульмане традиционно собираются вечером после дневного поста. Полиция утверждает, что эти меры призваны помочь для въезда в Старый город.