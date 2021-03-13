РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:33, 13 Март 2021 | GMT +6

    Столкновение скорой с легковушкой попало на видео в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Видео ДТП появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что ДТП произошло 13 марта на пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла.

    «Водитель Н. 1978 г.р., управляя автомобилем Hyundai H-350 (скорая помощь), следуя по ул.Байтурсынова в северном направлении и на пересечении с ул.Жамбыла, допустил столкновение с автомашиной марки Ravon, под управлением водителя А. 1986 года рождения, который двигался по ул.Жамбыла в восточном направлении», - отметили в полиции.

    В результате ДТП пострадал водитель машины Ravon. Он осмотрен на месте происшествия и отпущен домой. Факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района по территориальности.


    Теги:
    ДТП Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!