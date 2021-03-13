17:33, 13 Март 2021 | GMT +6
Столкновение скорой с легковушкой попало на видео в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Видео ДТП появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что ДТП произошло 13 марта на пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла.
«Водитель Н. 1978 г.р., управляя автомобилем Hyundai H-350 (скорая помощь), следуя по ул.Байтурсынова в северном направлении и на пересечении с ул.Жамбыла, допустил столкновение с автомашиной марки Ravon, под управлением водителя А. 1986 года рождения, который двигался по ул.Жамбыла в восточном направлении», - отметили в полиции.
В результате ДТП пострадал водитель машины Ravon. Он осмотрен на месте происшествия и отпущен домой. Факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района по территориальности.