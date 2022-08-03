3 Августа 2022 16:59

Столкновение поезда с авто в Алматинской области: умер еще один человек

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Состояние пострадавших при столкновении поезда с авто в Алматинской области оценили врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здравоохранения Алматинской области, 2 августа в травмпункт центральной районной больницы Илийского района в результате ДТП с участием грузового поезда и автомашины, поступили 3 человека.

«Пациент 1985 года рождения госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сразу переведен на ИВЛ. Травма была несовместима с жизнью, пациент экзотирован 3 августа в 08:40. У второго пациента, 1990 года рождения, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Госпитализирован в травматологическое отделение, состояние средней степени тяжести, в динамике стабильное. Третий пациент госпитализирован в реанимацию, его состояние очень тяжелое стабильное», - прокомментировали в управлении.

Ранее сообщалось, что на одном из железнодорожных переездов по трассе Енбек – Куйган произошло столкновение грузового поезда с автомобилем Аudi 100. Водитель авто погиб на месте происшествия.

Фото: facty.com