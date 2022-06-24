24 Июня 2022 18:57

Столичный завод по сборке спецтехники полноценно обеспечивает внутренний рынок - Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев ознакомился с работой предприятия по сборке специализированной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии.

«Общая стоимость проекта, расположенного в СЭЗ «Астана – новый город», составляет около 9 млрд тенге. На начальном этапе на заводе были произведены работы по сборке, сварке и покраске свыше 11 тыс. единиц запчастей для спецтехники. При полном запуске второго этапа планируется выпускать 10 тыс. полностью готовых грузов и специализированной техники в год», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Предприятие, запущенное с привлечением иностранных инвестиций, обеспечивает работой около 250 человек. На заводе ведутся работы по сварке, окраске и сборке транспортных средств. Также комплектуются тестовые пробы специализированной техники.

Глава МИИР РК отметил, что завод не только полноценно обеспечивает внутренний рынок спецтехникой, но и вносит значительный вклад в увеличение объемов экспортируемой продукции.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы к запуску второго этапа проекта, реализация которого запланирована на период с 2021 по 2025 годы», - добавили в Мининдустрии.