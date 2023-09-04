Столичный долгострой: завершат ли строительство ТРЦ «Сити палас» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На правом берегу столицы по проспекту Республика уже много лет не могут завершить строительство торгово-развлекательного центра. ТРЦ расположено в центре проспекта. Корреспондент МИА «Казинформ» выяснила, что стало с долгостроем и почему его строительство так затянулось.

В пресс-службе столичного акимата сообщили, что в связи с имеющимися обременениями по банковским инвестициям (Jusan Bank) строительство ТРЦ «Сити Палас» заморожено. Заказчиком объекта ТОО «Merey real estate managment» для завершения строительства прорабатывается вопрос привлечения частных инвестиций. На сегодняшний день объект готов на 60%.

Торговый центр включает в себя магазины, кафе, рестораны, кинозалы и предоставляет разнообразные возможности для покупок, развлечения, отдыха и общения. На первом уровне, нулевом этаже, будет располагаться паркинг на 190 машиномест, технические помещения.

На первом этаже – торговые помещения, подсобные помещения, паркинг на 209 машин, складские и служебно-бытовые помещения. На втором и третьих этажах – торговый бутик, подсобные, вспомогательные и служебно-бытовые помещения, паркинг на 285 мест, складские помещения.

На четвертом этаже будут располагаться зимний сад, торговые помещения, фудкорт на 370 мест, ресторан на 200 посадочных мест, развлекательная зона.

На пятом этаже разместят 7-ми зальный кинотеатр общей вместимостью 1494 мест, торговые бутики.

Отмечается, что единовременно в торговых залах при заполняемостью 50% могут вместиться 7943 человек.