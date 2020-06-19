Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Столичный Центр занятости переходит на онлайн-режим

19 Июня 2020, 21:35
Столичный Центр занятости переходит на онлайн-режим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весь спектр услуг граждане и работодатели могут получить онлайн через сall-центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

С 22 июня Центр занятости населения акимата города Нур-Султана переходит на работу в режиме онлайн.

«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, путем ограничения физического взаимодействия временно будет приостановлен прием граждан в Центре занятости (ул. Бейбитшилик, 25) и «Жануя» (ул. Бейбитшилик, 14)» – говорится в сообщении центра.

Весь спектр услуг граждане и работодатели могут получить онлайн через сall-центр 57-88-88, электронную почту и мобильные устройства связи.

Для получения услуг необходимо: позвонить по номеру 57-88-88, выбрать цифру необходимой услуги, связаться со специалистом. Дополнительная информация об услугах будет опубликована в социальных сетях центра: Facebook @cz.astana.kz, Instagram @czn_astana.


Астана   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной