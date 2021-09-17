Столичный акимат опубликовал список застройщиков, не имеющих права на привлечение средств дольщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 строительная организация вошла в список компаний, объекты которых находятся на начальной стадии строительства и не имеют соответствующего разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства в указанных в списке многоквартирных жилых комплексах, являются недействительными, в том числе - предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования и пр.

Для сохранности средств граждан акимат города Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов.

Стоит отметить, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» по адресу: г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, 8.

Также подробную информацию можно получить по номерам телефонов: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.

Со списком застройщиков, не имеющих права на привлечение средств дольщиков, можно ознакомиться здесь.