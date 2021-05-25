Столичных водителей начнут штрафовать за проезд по «выделенке» на Кабанбай батыра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 26 мая текущего года АПК «Сергек» возобновит фиксацию нарушений «проезд по выделенной полосе общественного транспорта» по пр. Кабанбай батыра, на участке от кольцевой развязки (шоссе Каркаралы) до ул. Сыганак в одном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

В указанном направлении установлены соответствующие дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка, информирующая о наличии данной полосы, соблюдение требований которых на сегодняшний день, является обязательным.

«Просим жителей и гостей столицы быть предельно внимательными и осуществлять движение руководствуясь требованиями существующих технических средств регулирования дорожным движением. По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности, Вы можете обратиться в колл-центр управления административной полиции ДП г. Нур-Султана, по телефонам: 53-27-74, 69-75-75, 71-69-77, whats аpp 8-708-382-13-76», - говорится в сообщении ДП.