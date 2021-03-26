Столичные врачи вновь работают с удвоенной нагрузкой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врачи в Нур-Султане вновь работают с удвоенной нагрузкой. Также в городе будут разворачивать 300 инфекционных коек на базе трех организаций. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя управления, за текущую дату в инфекционных стационарах находятся 480 человек, загруженность составляет 64%.

«Столичные врачи и весь медицинский персонал вновь работают с удвоенной нагрузкой. На сегодня в борьбе с инфекцией задействовано более 3 700 медработников, имеется кадровый резерв, который при необходимости будет привлечен для работы в инфекционных стационарах и постепенно привлекается», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.

«На сегодня для борьбы с КВИ развернуто 11 стационаров, из них 10 инфекционных, один карантинный стационар на базе отеля «Ramada Plaza». Дополнительно разворачиваем 300 коек инфекционных на базе трех организаций в ближайшее время», - отметил он.

Тимур Муратов уточнил, что стационары для борьбы с КВИ задействованы без какого-либо ущерба для оказания медпомощи пациентам с другими заболеваниями. Он заверил, что пациенты, как и прежде, будут получать лечение в плановом и экстренном порядке.

«Первые 100 коек будут разворачиваться на базе Института травматологии и ортопедии. Следующее развертывание возможно будет в главном Военном клиническом госпитале Министерства обороны. Третьи 100 коек возможно мы развернем, если наступит такая необходимость, на базе Центрального госпиталя инвалидов Отечественной войны. Все три организации предварительно прошли подготовку, проверку и готовы приступить к работе», - дополнил Т. Муратов.

Ранее руководитель управления сообщил, что эпидситуация в Нур-Султане схожа с прошлогодним летним периодом. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.