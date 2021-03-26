Столичные врачи вновь работают с удвоенной нагрузкой
По данным руководителя управления, за текущую дату в инфекционных стационарах находятся 480 человек, загруженность составляет 64%.
«Столичные врачи и весь медицинский персонал вновь работают с удвоенной нагрузкой. На сегодня в борьбе с инфекцией задействовано более 3 700 медработников, имеется кадровый резерв, который при необходимости будет привлечен для работы в инфекционных стационарах и постепенно привлекается», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.
«На сегодня для борьбы с КВИ развернуто 11 стационаров, из них 10 инфекционных, один карантинный стационар на базе отеля «Ramada Plaza». Дополнительно разворачиваем 300 коек инфекционных на базе трех организаций в ближайшее время», - отметил он.
Тимур Муратов уточнил, что стационары для борьбы с КВИ задействованы без какого-либо ущерба для оказания медпомощи пациентам с другими заболеваниями. Он заверил, что пациенты, как и прежде, будут получать лечение в плановом и экстренном порядке.
«Первые 100 коек будут разворачиваться на базе Института травматологии и ортопедии. Следующее развертывание возможно будет в главном Военном клиническом госпитале Министерства обороны. Третьи 100 коек возможно мы развернем, если наступит такая необходимость, на базе Центрального госпиталя инвалидов Отечественной войны. Все три организации предварительно прошли подготовку, проверку и готовы приступить к работе», - дополнил Т. Муратов.
Ранее руководитель управления сообщил, что эпидситуация в Нур-Султане схожа с прошлогодним летним периодом. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.