Столичные службы такси реформируют
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные службы такси реформируют. Об этом было заявлено в ходе заседания постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе обсуждения вопросов секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов задал вопрос касательно дальнейшего развития городских служб такси.
«На следующий год у нас завершаются проект «Сергек» и транспортного обслуживания, то есть ГЧП модели у нас завершаются на следующий год. Проекты правильные и самоокупаемые, что дальше по ним? Вот договора завершаются у вас, кто дальше их примет на баланс, кто их будет обслуживать», - сказал он.
На что представители соответствующих управлений отметили, что есть ряд проблем, связанных с облуживанием такси.
«В первую очередь, это опоздание, во вторую очередь необходимо развивать сервис и в третью очередь необходимо обновлять автопарк. Мы с ними разговаривали, есть понимание, и в этом году мы переутвердили тарифы. На следующий год мы хотим дифференцированный тариф внедрить, чтобы можно было вперед оплатить (финансирование), чтобы они могли определенные свои вопросы закрывать. Сейчас с Управлением транспорта отрабатываются вопросы реформирования и брендирования», - ответили представители ответственных за этот вопрос управлений.
- В столице наблюдается рост объемов промышленного производства
- В ближайшее время будут реализованы два крупных инвестпроекта в Нур-Султане
- Какой объем инвестиций привлечен в экономику столицы
- В Нур-Султане проходят двухдневные командно-штабные учения «Зима-2021»
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
- Каков на сегодня объем ВРП столицы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана