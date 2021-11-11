Столичные службы такси реформируют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные службы такси реформируют. Об этом было заявлено в ходе заседания постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения вопросов секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов задал вопрос касательно дальнейшего развития городских служб такси.

«На следующий год у нас завершаются проект «Сергек» и транспортного обслуживания, то есть ГЧП модели у нас завершаются на следующий год. Проекты правильные и самоокупаемые, что дальше по ним? Вот договора завершаются у вас, кто дальше их примет на баланс, кто их будет обслуживать», - сказал он.

На что представители соответствующих управлений отметили, что есть ряд проблем, связанных с облуживанием такси.

«В первую очередь, это опоздание, во вторую очередь необходимо развивать сервис и в третью очередь необходимо обновлять автопарк. Мы с ними разговаривали, есть понимание, и в этом году мы переутвердили тарифы. На следующий год мы хотим дифференцированный тариф внедрить, чтобы можно было вперед оплатить (финансирование), чтобы они могли определенные свои вопросы закрывать. Сейчас с Управлением транспорта отрабатываются вопросы реформирования и брендирования», - ответили представители ответственных за этот вопрос управлений.



