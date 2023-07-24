Столичные пожарные спасли людей при тушении пожара в общежитии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожарные подразделения ДЧС г.Астаны выехали по повышенному номеру вызова на поступившее 23 июля в 21.57 часов сообщение о том, что горит общежитие в районе Коктал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК



«По прибытию огнеборцев установлено, что произошёл пожар в комнате на 2 этаже на площади 20 кв.м. Пожар быстро распространялся, дымом заволокло расположенные выше комнаты. Пожарные работали в условиях плотного задымления», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС г.Астана.

Силами столичных пожарных посредством трехколенной лестницы благополучно спасены 2 человека. 60 жителей общежития эвакуировались.

Вопрос размещения жильцов решается собственником общежития.

Силами ДЧС пожар локализован в 22.28 часов и ликвидирован в 22.48 часов.

В тушении пожара были задействованы 41 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС г. Астаны. Жертв и пострадавших нет.