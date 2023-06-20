Столичные пожарные продолжают тушение сухостоя на Коргалжынском шоссе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожарные подразделения столичного ДЧС уже вторые сутки ведут борьбу с огнем разгоревшегося сухостоя и камыша между шоссе Коргалжын и объездной в сторону Косшы. На данный момент огнеборцы производят тушение отдельных очагов тления сухостоя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в департаменте по ЧС, площадь пожара составляет 80 Га.

Сегодня с утра АО «Казавиаспас» осуществило 17 сбросов воды - это 51 тонна воды. С начала тушения пожара вертолетами Министерства обороны и АО «Казавиаспас» осуществлено 59 сбросов воды - это ориентировочно 198 тонн воды.

Всего на месте тушения пожара задействовано 185 человек личного состава и 37 единиц техники ДЧС Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, 6 поливомоечных машин акимата города.

Акиматом города, а также по инициативе команды волонтеров Клуба добряков Астаны столичных пожарных обеспечили горячей едой и питьем.

Напомним, вчера в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности загорелся камыш и сухостой.

19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой. Глава МЧС Сырым Шарипханов прибыл на место пожара.

Для тушения привлекли 2 вертолета Минобороны с водно-сливными устройствами, осуществлено 18 сбросов около 63 тонн воды.

В 21:09 в ДЧС сообщили о локализации пожара.