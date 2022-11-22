Столичные поликлиники получили 50 новых автомобилей

22 Ноября 2022, 19:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поликлиники Астаны получили новые автомобили. Автопарк пополнился еще 50 автомобилями для выполнения вызовов 4 категории срочности, на дом, для развозки мобильных бригад и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В сентябре текущего года станция скорой медицинской помощи получила 55 спецмашин. В общей сложности автопарк медучреждений города и станции скорой медпомощи за последние годы пополнился более 200 автомобилями.

«За последние три года медицинские учреждения оснащены около 3 тыс. единиц специального оборудования, открылись 40 объектов «Доктор у дома» (семь из них - в жилых массивах), до конца года планируется открыть еще 10 объектов «Доктор у дома», проведен ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству четырех медучреждений», - говорится в сообщении акимата.

Также в Астане запланировано строительство родильных домов, амбулаторно-поликлинических комплексов в «Жағалау-3» и районе вокзала «Нұрлы жол», центров первичной медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Тельмана, Пригородный и др. Главной целью является повышение качества медицинской помощи, отметили в акимате.

Фото: gov.kz