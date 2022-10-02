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    07:04, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    Столичные огнеборцы ликвидировали крупный пожар

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более двух часов вели борьбу с огнем пожарные столицы на мансардном этаже общежития на площади 500 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны.

    По данным пресс-службы, 1 октября в 19:45 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу улица Каркабат, дом 7.

    «Незамедлительно уже через пять минут на место вызова прибыли пожарные по повышенному номеру вызова. В ходе тушения установлено, что в частном четырехэтажном жилом доме мансардного типа, переоборудованном под общежитие, произошло загорание мансардного этажа на предварительной площади 500 квадратных метров», - сообщается в публикации пресс-службы ДЧС города Астаны в Instagram.

    На месте создан штаб пожаротушения. Силами сотрудников ДЧС пожар локализован в 21:16 часов и ликвидирован в 22:19 часов.

    Всего в тушении задействовано 53 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС. Жертв и пострадавших нет.




    Теги:
    Пожар Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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