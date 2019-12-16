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Столичные дети поздравили казахстанцев с Днем независимости
16 Декабря 2019 09:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные дети поздравили казахстанцев с Днем Независимости. МИА «Казинформ» подготовило ролик с пожеланиями ребят.
Ключевые слова: День Независимости ,
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