Столичные дети из малообеспеченных семей получили подарки от АНК к 1 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султана провела благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. В рамках акции столичные этнокультурные объединения доставили праздничные корзины детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благотворительную акцию, организованную Ассамблеей народа Казахстана, поддержал наш меценат курдского центра города Нур-Султана Мустафа Мустафаев. Он выделил средства, и теперь мы собираемся вручить эти подарки маленьким деткам. Мы будем разъезжать по домам и раздадим подарки 40 семьям. В корзинах имеются фрукты, сладости, колбасные изделия и соки. По инициативе Ассамблеи народа Казахстана мы часто проводим такие мероприятия. Мы поддерживаем все проекты и работаем во благо нашего народа. Помимо маленьких деток оказываем помощь пожилым людям и всем гражданам, которые нуждаются в помощи», - заверил председатель столичного городского филиала РОО «Ассоциация курдов РК «Барбанг» Шамо Фатоев.





По словам председателя общественного объединения «Болгарский этнокультурный центр «Злата» Ольги Андриевской, такие мероприятия направлены на то, чтобы дети были счастливыми.

«Наш центр проводит различные мероприятия, организовывает развлекательную программу. К примеру, мы выезжали в определенные дворы. Заранее предупреждали жителей микрорайона, вывешивали объявления, устанавливали аппаратуру. В рамках нашего мероприятия проводили игры с детьми, конкурсы, дарили различные сувениры. По личным своим причинам не все дети могут погулять в парке, либо родители не могут с ними погулять. А во дворе все дружно собираются. В каждом центре есть свои дети – участники вокально-хореографических групп. Мы также стараемся их порадовать сладостями, сувенирами. В течение всего года детки помогают пропагандировать нашу культуру, этнос и традиции. Просто так дарить детям радость - это очень здорово», - подчеркнула председатель Ольга Андриевская.

В прошлом году на базе дома Дружбы открылся центр координации благотворительной деятельности «Парасат». Те, кто хотят оказать помощь, и люди, нуждающиеся в помощи, обращаются именно в этот центр.

«Мы поддерживаем их одеждой, продуктами питания. Практически у каждого культурного центра есть свои опекаемые. К примеру, турецкий центр АНК опекает общество незрячих. Каждый год Восьмого марта они проводят акцию для женщин – членов общества незрячих. Каждый председатель этнокультурного объединения проявляет себя не просто как руководитель. Это человек, который сводит нужных людей в определенных ситуациях. То есть это и координатор, медиатор, в какой-то мере и психолог. Последняя акция была приурочена ко Дню единства народа Казахстана. Меценаты азербайджанского культурного центра проявили инициативу поздравить население по-особенному. Они подготовили 25 продуктовых пакетов. Помимо этого, чтобы жители смогли почувствовать праздничную атмосферу, специально для них приготовили традиционный азербайджанский «Шах плов». Эмоции переливались через край. Это были слезы радости. Люди не ожидали, что к ним приедут в такой день с подарками», - рассказала заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстан Нур-Султана Ляззат Кусаинова.

С начала 2020 года Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султана провела 56 благотворительных акций на общую сумму 26 млн. тенге. Также был отправлен гуманитарный груз в Мактааральский район.

«Мы отправили гуманитарный груз - КамАЗ весом 16 тонн. Была и денежная помощь, продукты первой необходимости, средства гигиены, одежда. Это очередной жест благородства от этнокультурных объединений, доказывающий, что в Казахстане нет раздельных этносов, есть единый народ Казахстана, который объединяется в трудные моменты и показывает свое единство», - заключила Ляззат Кусаинова.