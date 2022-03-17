РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:31, 16 Март 2022 | GMT +6

    Столичные бизнесмены готовы строить школы и детсады

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бизнес-сообщество столицы готово строить школы и детские сады. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Палаты предпринимателей города Нур-Султана Бейсен Жолболдиев на совместном заседании комитета образования и здравоохранения Регионального совета Палаты предпринимателей столицы и столичного управления образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из вопросов, касающихся среднего образования в городе, является нехватка школ. В настоящее время в столице все еще есть понятие «трехсменная школа». В связи с этим, столичное бизнес-сообщество, то есть, предприниматели, готово строить новые детские сады и школы. В том числе, и учебные центры. Кроме того, частные детсады и колледжи просят увеличить выделяемые подушевые суммы», – сказал Б. Жолболдиев.

    По его словам, в Нур-Султане есть 149 школ, в том числе 99 государственных и 43 частные. Работают 425 детских садов, из них 326 частных и 99 государственных.

    «Минимальная стоимость горячего питания для учеников составляет 660 тенге. Это только расходы, потому, что в эту сумму не входит прибыль. Кроме того, цены на продовольствие часто изменяются, это тоже надо учитывать», – отметил Б. Жолболдиев.


    Теги:
    Бизнес Образование Астана Строительство Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!