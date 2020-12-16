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Столичные артисты необычно поздравили казахстанцев с Днем Независимости

Автор:  
Серик Сабеков
16 Декабря 2020, 10:34
Столичные артисты необычно поздравили казахстанцев с Днем Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Артисты «Қазақконцерта» и театра «Астана мюзикл» необычным способом поздравили казахстанцев с Днем Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Артисты устроили музыкальное представление в Международном аэропорту города «Нур-Султан», а также на железнодорожном вокзале «Нурлы жол».

Для гостей и жителей столицы в аэропорту была исполнена песня великого Абая «Айттым сәлем, Қаламқас», народная песня «Керім-ау айдай».

Представление продолжилось на ж/д вокзале «Нурлы жол». Здесь артисты, переодевшиеся в железнодорожников, исполнили песню «Атамекен».

Граждане, ожидавшие на вокзале свой рейс, подпевали исполнителям.

Как отметили организаторы, праздничное поздравление артистов имеет также социальную значимость. Музыкальный флешмоб не только подарил горожанам праздничное настроение, но и обеспечил общедоступность музыкального искусства всем слоям населения.

Вместе с тем, все артисты Казахконцерта также поддержали массовую акцию #МойФлаг #МояРодина, разместив поздравительные посты в социальных сетях.


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