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    11:44, 07 Август 2023 | GMT +6

    Столичные АНК и неправительственные организации провели субботник на берегу водохранилища

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана Астаны совместно с неправительственными организациями провели субботник на берегу водохранилища. Об этом сообщила руководитель общественного объединения «Арифметика добра» Улжан Мырзагельдиева, передает МИА «Казинформ».

    Активное участие в мероприятии приняли члены общественных объединений «Lider», «Асар-Сарыарка» и «Арифметика добра».

    Добровольцы, взяв в руки лопаты-грабли и мешки, шли вдоль берега водоема, собирая мусор.


    «Посоветовавшись, среди экологических территорий мы выбрали именно это место. Мы хотим, чтобы территория вокруг водоема, где мы пьем воду, была зеркально чистой», – сказала руководитель общественного объединения «Арифметика добра» Улжан Мырзагельдиева.

    По ее словам, такие субботники проводятся с начала весны.

    Член Общественного объединения «Асар-Сарыарка» Гузель Бердеш также отметила, что минимум раз в год они принимают участие в акции по уборке территорий.


    Местные жители тоже вносят свой вклад в то, чтобы территория вокруг водоема была достаточно чистой. Они выразили негодование, что некоторые отдыхающие оставляют после себя свой мусор и загрязняют территорию.

    Участники субботника провели 2-3 часа на уборке возле столичного водохранилища, собрали несколько мешков мусора и осмотрели окрестности.



    Теги:
    АНК Общество Астана
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