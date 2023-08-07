Столичные АНК и неправительственные организации провели субботник на берегу водохранилища

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана Астаны совместно с неправительственными организациями провели субботник на берегу водохранилища. Об этом сообщила руководитель общественного объединения «Арифметика добра» Улжан Мырзагельдиева, передает МИА «Казинформ».

Активное участие в мероприятии приняли члены общественных объединений «Lider», «Асар-Сарыарка» и «Арифметика добра».

Добровольцы, взяв в руки лопаты-грабли и мешки, шли вдоль берега водоема, собирая мусор.





«Посоветовавшись, среди экологических территорий мы выбрали именно это место. Мы хотим, чтобы территория вокруг водоема, где мы пьем воду, была зеркально чистой», – сказала руководитель общественного объединения «Арифметика добра» Улжан Мырзагельдиева.

По ее словам, такие субботники проводятся с начала весны.

Член Общественного объединения «Асар-Сарыарка» Гузель Бердеш также отметила, что минимум раз в год они принимают участие в акции по уборке территорий.





Местные жители тоже вносят свой вклад в то, чтобы территория вокруг водоема была достаточно чистой. Они выразили негодование, что некоторые отдыхающие оставляют после себя свой мусор и загрязняют территорию.

Участники субботника провели 2-3 часа на уборке возле столичного водохранилища, собрали несколько мешков мусора и осмотрели окрестности.



