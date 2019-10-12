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Столичную молодежь приглашают принять участие в проекте «100 новых лиц Казахстана»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 октября начался прием заявок кандидатов на участие в проекте «100 новых лиц Казахстана», реализуемом в рамках программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Проект «100 новых лиц Казахстана» - это история людей разных возрастов, этносов, которые преуспели в годы независимости, проживая в регионах страны.
Проект в этом году посвящен Году молодежи. В конкурсе может принять участие любой желающий казахстанец до 39 лет. Кандидаты могут заполнить заявку на сайте 100janaesim.ruh.kz и записать видео о своих достижениях по своему усмотрению. Заявки принимаются с 1 октября по 1 ноября 2019 года. Приглашаем к участию в проекте жителей столицы, работающих на развитие культуры, здравоохранения, науки, общества, бизнеса, спорта.
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