Столичное управление транспорта намерено тестировать автобус на газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ержан Диханбаев рассказал о намерениях тестировать общественный транспорт на газу. По словам спикера, прорабатывается вопрос по приобретению газовых автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в столице имеется 99 электроавтобусов. Мы сейчас прорабатываем вопрос по приобретению газовых автобусов. На носу зима. В тестовом режиме хотим арендовать один газовый автобус. Посмотрим, как он себя покажет, потому что изначально автобусы, которые имеются в городе, должны были быть на газу. Из-за того что в городе не было газа, нам пришлось приобрести автобусы на дизельном топливе», - пояснил замглавы столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на заседании маслихата.

По его словам у автобусов на газу много положительных сторон: автобус экологичен и экономичен, нет выхлопов как в дизельных автобусах.

«Их можно держать в ночное время суток на улице, потому что температура замерзания газа составляет -120 градусов. Себестоимость тоже намного дешевле, чем себестоимость электроавтобусов. Тем самым не будет большой нагрузки на бюджет. В будущем рассматриваем вариант обновления подвижного состава, потому что в городе ездят 20% старых автобусов», - отметил Ержан Диханбаев.



